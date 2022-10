Odavpood tegi puudust kannatavatele peredele heateo

Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Tiiu Lunts ütles, et Paide kesklinna kaupluste sulgemise ja kolimse järel uude kaubamajja, jäi neil palju kaupa üle. "Otsustasime, et müüme selle soodushindadega maha. Alustasime 50-protsendilisest allahindlusest ja jõudsime lõpuks välja 80 protsendini," täpsustas ta.

Kauplus avati juuni teises pooles ja see töötas septembri lõpuni. Kui algul leidsid kaupluses Luntsi sõnul koha Paide majatarvetre, kaubamaja ja kaubakeskuse kaubad, siis lettide tühjenemisel toodi seisma jäänud kaupa juurde ka Türi kaubamajast ja maakonna mini Coopidest. "Meile oli märkimisväärne võit just see, et saime tänu Outlet poele kauplustesse seisma jäänud üksikud tooted välja sorteerida ja maha müüda ning sellelet pinnalt kaupluste kaubasortimenti värskendada," lausus ta.