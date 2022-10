Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et tegi selle võistluse maakonda meelitamiseks palju lobitööd. "Mitte, et Eesti koolispordiliit poleks tahtnud Järvamaal võistlust korraldada, vaid pigem tuli kokkulepped saada kohalike asutuste ja ettevõtetega, et oleks saal, kus mängida, toitlustus, peoruumid ja ööbimiskohad. Seda kõike umbes sajale inimesele," selgitas ta.