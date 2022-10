Ees ootavad öökülmad ja jahedad sügisilmad

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab kohati nõrka vihma ja paiguti tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarde kiirusega 1-5 m/s, põhjarannikul 3-8, puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, rannikul kuni 8 kraadi. Esmaspäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Saartel ja Liivi lahe ümbruses on pilvisem ning võib vihma tibutada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, Lääne-Eesti saartel puhub kagu- ja idatuul 3-8, puhanguti 11 m/s. Sooja on 5-9 kraadi.

Teisipäeva päeval pilvisus tiheneb ja merelt jõuab saartele vihmasadu. Paiguti tekib udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s, Lääne-Eesti saartel 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +2, saartel ja paiguti rannikul 3-9 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, puhanguti 11 m/s, saartel 5-10, puhanguti 14 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartel edelasse ja nõrgeneb. Sooja on 4-9, saartel kuni 12 kraadi.