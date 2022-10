Annalased saavad kergliiklustee, kuid kümme aastat küsitust hiljem

Kohalik Anna elanik Laine Hallika ütles, et varem elasid annalased magistraali ääres, kus liikluskoormus oli väga suur. "Kõik need aastad pidid kohalikud käima hirmuhigi laubal mööda teepeenraid ja ületama teed ilma igasuguse ohutussaareta. Nüüd, kus külas enam liiklust peaaegu polegi, ehitatakse meile ohutussaarega ülekäigukoht ja kergeliiklustee. See oleks nagu pilkamine," sõnas ta.

Hallika ütles, et saab aru, et teed tehakse mitte külaelanike kunagistele palvetele järgi andes, vaid kiirtee ehitusele kehtestatud euronõuetest tulenevalt. Aga ikkagi on see annalaste poolt vaadates kummaline.