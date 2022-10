IMspordi karikateekond katkes

Rae valla meeskond pole türilastele võõras, sest nendega on piike murtud ka esiliiga mängudesarjas. Rae võistkond oli mullune liiga poolfinalist ehk nelja tugevaima meeskonna seas. Sel hooajal on neil kirjas kaks kaotus ja turniiritabelis ollakse isegi IMspordit tagapool. Aga hooaeg on ka alles alguses.