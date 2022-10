Paide Linnameeskond teenis kolm punkti alles mängu lõpuminutitel

Telekohtumise parimaks valitud võiduvärava lööja Kristofer Piht tundis siirast rõõmu, et suutis ettemängitud palli ära lüüa ja meeskonna võidule viia. "Musta tööd sai palju tehtud ja kui selle tulemusel tuleb lõpuks ülioluline värava, on hea tunne," sõnas ta.

Kuna Nõmme Kalju FC mängis eile 0:0 viiki JK Narva Transiga ja teenis turniiritabelisse vaid ühe punkti, õnnestus Paide Linnameeskond nüüd võidupunktidega saada rivaali ees kahepunktiline edu konkurentsis kolmandale kohale-

Mängida jääb mõlemal meeskonnal veel kolm kohtumist. Karel Voolaid lubas, et nad teevad kõik endast oleneva, et hooaeg lõpeks esikolmes, kuid tal tuleb au anda ka kõigile teistele meeskondadele, kes on selle saavutamise väga raskeks teinud.