Veiko midagi nagu teab, aga Helgil pole asjast halli aimugi! Kuhu ja kuidas paigaldada vinguandur?

Lilleküla elanik Veiko (52) arvas, et vingugaas on õhust raskem ja liigub kõigepealt põrandale. “Ma ei kujuta ette, kuidas vinguandurit paigaldada,” tunnistas ta. Mehe kodus on küll tahkeküttega seade, kuid andurit pole ta veel paigaldanud. “Teame, millal siibrit kinni panna,” lisas ta.

Põhja-Tallinnas elav Taavi (34) tunnistas, et on meediast kuulnud erinevaid võimalusi vinguanduri paigaldamiseks, aga ei ole kunagi õieti aru saanud, milline neist õige on. Kes on soovitanud panna andurit lakke, kes seinale. Ja millisel kõrgusel seade kõige paremini töötab?