Hoolekandereformi eelnõu jõuab riigikogu täiskogu ette

"Läbi aegade suurim riigi toetus jõuab lõpuks ometi meie hoolekandesüsteemi. Järgmisel aastal investeerib riik kohalike omavalitsuste kaudu 40 miljonit eurot selleks, et alates juulist oleks hooldekodu koht keskmise pensioni eest hinnatud vajadusel tagatud. Omavalitsustel tuleb pingutada ka selle nimel, et pakkuda eakatele rohkem koduteenuseid, milleks riigi toetusraha annab samuti võimalusi. Koduhoolduse teenuste läbimõeldud arendamine on väga oluline, sest reeglina on oma kodu väärikaks vananemiseks parim koht," ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.