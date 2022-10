Täna algav keskkonnahariduse konverents keskendub elurikkusele linnas

“Kolmandik Eesti elanikest on värske keskkonnateadlikkuse uuringu põhjal märganud liikide kadumist. Üle poolte vastanuist hindab loodusliku mitmekesisuse kadumist tõsiseks probleemiks, kuid vaid veerand näeb, et see mõjutab nende elukvaliteeti,” lausus Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. “Soovimegi nende kahe päeva jooksul tugevdada arusaama, et elurikkus on inimesele eluliselt vajalik ja tuua näiteid, kuidas saame elurikkust hoida,” lisas Vakra.