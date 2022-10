Riigikogu ees esineb Valgevene demokraatliku opositsiooni juht Svjatlana Tsihhanovskaja

Riigikogus kohtub Tsihhanovskaja Riigikogu esimehe Jüri Ratasega, kelle sõnul toetab Eesti Valgevene rahva püüdlusi vaba ja demokraatliku tuleviku poole. „Väsimatud jõupingutused, et tõsta maailmas teadlikkust repressioonidest Valgevenes, on imetlusväärsed,“ ütles esimees. Ta nentis, et valgevenelased tahavad oma riigis muutust. „Niipea kui Valgevenest saab vaba ja demokraatlik riik, peab praegune režiim kandma vastutust inimõiguste ränkade rikkumiste eest,“ rõhutas Ratas.