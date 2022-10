Täna algavad esmakordselt Eestis toimuvad noorte kutseoskuste maailmameistrivõistlused maastikuehituses

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles pühapäeval võistlusi avades, et Eestil on hea meel, et oleme saanud võimaluse korraldada maastikuehituse võistlusi ja tervitada siin maailma parimaid noori kutsemeistreid.

„Just maastikuehitus on varasemate võistluste käigus kujunenud meie lipulaevaks. 2017. aastal toodi koju maailma meistrivõistluste kolmas koht ning eelmisel aastal Euroopast hõbemedal. Tahan kiita ja tunnustada ka meie kutseõpetajaid ja eksperte, kes õppurid on maailmatasemele koolitanud. Selle taga on erialaspetsialistide ja noorte pühendumus, suur töö ja oma eriala armastus – ainult nii jõuab tippu,“ sõnas Lukas.

Tallinnas võistlevad 16 riigi – Austria, Belgia, Kanada, Šveitsi, Kolumbia, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Jaapani, Hollandi, Rootsi ja Taiwani – kaheliikmelised meeskonnad. Igat riiki esindab ka eriala ekspert, kes juhendab võistlejaid ja osaleb ka kohtunikuna.

Võistlustööna peavad meeskonnad nelja päeva jooksul ehitama ühesugustes tingimustes näidisaia. Selleks peab tegema pinnasetöid, panema sillutist, laduma müüri, töötama puitmaterjaliga, rajama veesilma ning tegema haljastuse. Võistlused toimuvad Eesti Näituste messikeskusese C-hallis.

„Kutsemeistrivõistlustel on Eestis pikk traditsioon ja seda suurem rõõm on võõrustada nii tähtsat üritust ning tunnustada noorte kõrget kutsemeisterlikkust. Vaid mõne kuuga on ära tehtud suur töö ning messihallis on tulemas maailmatasemel kvaliteetne võistlus. Ootame avalikkust ning kõiki kutsekoolide õpilasi ja õpetajaid kaasa elama ja osa saama WorldSkillsi võistlusele omasest melust,“ rääkis Haridus- ja Noorteameti võistluste projektijuht Tanel Oppi.

Parim meeskond selgub 28. oktoobril ürituse lõputseremoonial.

Võistlust korraldavad Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Ardens OÜ ja Eesti Maastikuehitajate Liiduga. Võistluse korraldamisele on õla alla pannud üle 20 Eesti ettevõtte. Võistluse rahvusvaheline suursponsor on Samsung Electronics, Stablia ja AutoDesk.

Lisaks võistlustele on messihallis mitmed koolid ja koostööpartnerid nagu näiteks Räpina Aianduskool ja Tallinna Ehituskool, kes tutvustavad maastikuehituse haridust Eestis ning Eesti Maastikuehitajate Liit ja Euroopa Maastikuehitajate Liit.