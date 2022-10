Tööinspektorid tegid ehitusplatsidel välkreide

Tööinspektsioon külastas sel aastal 169 ehitusplatsi, et kontrollida ohutusreeglite täitmist ja ennetada raskeid või surmaga lõppevaid tööõnnetusi. Ehitussektoris toimunud tööõnnetuste peamiseks põhjuseks on just kõrgustest kukkumine, kuid pea kõiki selliseid õnnetusi on võimalik ära hoida, kui tööandjad ja töötajad suhtuksid kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse suurema tõsidusega.