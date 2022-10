Eesti Omanike Keskliit: Palusime õiguskantsleril kontrollida, kas mitmesaja tuhande kodu külma jätmine on vastavuses põhiseadusega

Olgugi, et diiselkütuse hind on arvestatavalt soodsam kui maagaasil, doteeritult koguni kolmandiku võrra väiksem. Mis sellest, et meiega sarnases kliimavöötmes Põhja-Euroopa riikides on kodumajapidamistele oma küttevajaduse rahuldamiseks kasutada soodusmääraga diislikütus. Taavi Rõivase valitsuse poolt kodukütjatele juba 2014. aastal kehtestatud ja Euroopas täiesti pretsedenditu hüppeline maksutõus annab eriti valusalt tunda tänase energiakriisi tingimustes. Kahjuks ei soovi riik kõigile koduomanikele abimeetmeid pakkuda.

Rahandusministeeriumi vastuses on minister Pentus-Rosimannus põhjendanud oma otsust argumentidega, nagu väärkasutusrisk ja puudused meetme mõjuhinnangus. Mõlemad argumendid saab hõlpsasti ümber lükata. Väärkasutusrisk on marginaalne, maksu- ja tolliameti andmetel kõigest 1,5% kogu hulgimüügi mahust ning riik on vedelkütuse erimärgistamise seaduse eelnõu seletuskirjas ka ise hinnanud riski väga väikeseks. Teiseks, pidades mõjuhinnanguid puudulikuks, umbusaldab riik iseennast. Äärmiselt murettekitav on lugeda rahandusministri seisukohta, et "täna kogutav energiasektori statistika ei ole piisavalt täpne.“ Samuti seab minister küsimuse alla ehitisregistri andmed vedelkütusekatlate olemasolu kohta. Järeldame, et riigil on siin tegemata töö, kui ta ei usalda oma andmebaase. On kahetsusväärne, et koduomanikke nuheldakse oletuslike argumentidega, mis pealegi on pigem riigi enda tegevuse lüngad.