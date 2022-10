Uuenenud Klassiku sarjast võttis osa pea 15 000 harrastajat

Naiste konkurentsis oli pika edumaaga esimene Ann-Christine Allik 4350,4 punktiga, mis andis talle sarja kokkuvõttes kõrge 10. koha. „Kuna see on minu esimene Tartu Maratoni hooaeg, siis ma võidu lootusega küll ei tulnud. Võidu kandsin maha siis, kui ma Rattarallil kukkumise tõttu peapundist maha jäin ja sain aru, et nüüd on kõik, et pole lootustki. Maastikumaraton läks pigem hästi ja rattamaratonil sain aru, et kui nüüd midagi ei juhtu, siis on võimalik sari ära võita. Linnamaratoni kartsin ehk kõige rohkem, sest maratoni pole ma varem aja peale jooksma läinud,“ selgitas Allik, kelle põhialaks on rattasport. „Suusataust mul väga kõva ei ole, aga ma olen suusatamises tehniliselt tugevam kui jooksus ja jooksu ma kartsin ka kõige rohkem,“ nentis ta