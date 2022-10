Türi vallas jätkub koalitsioon, mille osapoolteks edaspidi on valimisliit Tulevikuvald Türi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ning vallavolikogu liige Andrus Eensoo. Tänaseks koalitsioonist lahkunud isikud ning Eestit raputavad kriisid on esitanud väljakutseid ka Türi valla juhtimisele. Plaanime koalitsiooniga ühiselt muuta valla juhtimist selgemaks ja arusaadavamaks ning majanduslikult keerulisel ajal soodsamaks. Vahest tuleb edasi minekuks astuda sammuke tagasi ning seoses sellega annan teada, et astun alates 9. novembrist tagasi Türi vallavanema kohalt. Jätkan koalitsiooni nõuandja ja liikmena.