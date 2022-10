PILDID ⟩ Arhitektid nägid kevadpealinna ka raadiomasti-Türina

Türi on tuntud Eestis eelkõige kevadise aedlinnana. Hubane väikelinn on olnud aga koduks ühele Põhja-Euroopa kõrgeimale rajatisele - Riigi Ringhäälingu saateantennile - raadiomastile, mis oma 196,6 meetriga oli konkurentsitult Eesti ja Batlimaade kõrgeim ehitis. Eetrisse kulus kutsung “Siin Tallinn, Tartu ja Türi”, andes väikelinnale särava ja erilise positsiooni Eesti linnade seas.

Käesolev võistlustöö tahab anda sellele episoodile uut hoogu. Raadiomasti-Türi on aedlinn, milles on elektrit; industriaalset, kuid õrna jõudu. Türi alleedes on pehmust, aga ka vabariigiaegset rangust.

Kaasaegne Türi on jalakäijasõbralik inimskaalas roheline linn, mida ilmestab linnakeskuse avalike ruumide ja pargialade jätkuvus raudteejaamast järveni. Antud lahendus täidab selle teekonna puuduva lüli: 196,6 m pikk promenaad sildab Kesklinna pargi Kiriku pargiga nii nagu raadiomast kunagi sildas Eestit.

Allikas: OÜ Stuudio TÄNA