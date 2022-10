Türi nähti arhitektuurivõistlusel ka kohana, kust ei puudu kohvikud, restoranid, ööklubid ja tänavatoiduautod

Türi keskväljak on park-plats. Osa platsis on sillutatud, et sellel saaks korraldada üritusi - erinevate tähtpäevadega seotud rahvakogunemisi, kontserte, väliekraanilt filmide või sündmuste vaatamisi.

Osa platsist on kaetud roheliste saartega. See ala pakub võimaluse olla väljakul, ent eraldatult, puude ja põõsaste vahel. Väljaku idaküljel on varikatus koos avaliku WC’ga. Varikatuse all on lauatennise ja lauajalgpallli lauad ning välitoidukoht, mida võiksid teenidada vahetustega erinevad tänavatoiduautod- näiteks Reval Kondiiter, Black Food Festival Foodtrack, Alexela Toidukäru, Kausik, Kooker, Öku, VLND Burger, Burger Kitchen jm. Väljaku lääneküljel on hoone kus on kohvikud, restoranid, klubid jms teenindusasutused. Väljaku lõunaküljel on LED ekraan välikinoks, kontserdite ja spordivõistluste edastamiseks, aga samuti reklaamide ja videkunsti jaoks. Ekraani ees on koht ajutiseks lavaks. Juhul, kui kultuurikeskus vajab tulevikus laiendust, võiks see saada väljaku lõunaküljeks.

Väljakul on maapinnast tõusvate reguleeritavate jugadega purskkaevu ala. Maapinnal jugade vahel on valgustid.

Allikas: arhitekt Urmas Muru