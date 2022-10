Pärnu jõkke hakatakse asustama iidset kalaliiki

Tuura populatsiooni on asutud taastama, sest eelmise sajandi lõpuks oli tuura algupärane asurkond Läänemeres täielikult hävinud. Viimane teadaolev looduslik isend püüti Eesti vetes 1996. aastal. Kala oli 2,9 meetrit pikk ja kaalus 136 kilogrammi.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnutsi on tuurade taasasustamine nende kunagistesse kodujõgedesse rahvusvahelise tähtsusega sündmus.

“Püüame mitme riigi ühiste jõupingutustega Läänemere elurikkust taastada ja loodame, et tulevikus on tuura asurkond jälle nii heas seisundis, et sellest saab kalameeste võrgus lubatud kala,” avaldas keskkonnaminister lootust.