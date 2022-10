Oleme arvestavad! Sügis toob maanteele segaduses loomad

Kleini sõnul on ulukite aktiivne liikumine suuresti tingitud ka inimtegevusest. “Kui looma või ka inimest tema tavapärases elupaigas mingi tugevalt häiriva tegevusega segada, siis läheb ta liikvele, et otsida uus ja rahulikum elupaik. Üldiselt on see aga sarnane põgenemisega, ainult enamasti vähem hirmul olev põgenemine.” Samuti tekitab ulukile stressi võõrasse keskkonda sattumine, näiteks linn või mõni muu öösel eredalt valgustatud koht. Samuti häirib neid sarnaselt inimestele kõva müra ning järsud paugud.

Mida saavad liiklejad ära teha?

“Esimese asjana palun arvestada neil, kelle käes on rool, et ulukitel on alati peatee, sest inimene on oma tehistaristu rajanud nende aastatuhandeid kasutusel olnud rohetaristu sisse, mitte vastupidi,” sõnas Klein. Ta soovib inimestele südamele panna olulist asjaolu. “Palun ärge muutuge masinaks, kes jälgivad ainult kiirusepiirangu märke ja kiiruskaamerate asukohti, vaid hoidke kiirus sellisena, et vajadusel jõuate pidurdada ja peatuda, kui teie juhitava sõiduki teele jookseb uluk. Arvestage, et kuigi inimesed otsustavad paljude asjade üle, olete ja jääte te endiselt sõltuvaks loodusest ja osaks ökosüsteemist,” sõnas Klein.

Maastikuökoloog soovitab võimalusel vähendada sõidukiirust allapoole lubatud piirkiirust, seda eriti metsavahelistel lõikudel, ulukimärkide piirkonnas ning halva nähtavusega. “Jälgige pingsalt teeservi, sest loomade silmad peegeldavad hästi autotulede vihkudes,” soovitas Klein.

Nikolajev toob ka välja, et liiklusõnnetuste kõige raskemad tagajärjed on üldjuhul siis, kui kogenematud juhid püüavad vältida kokkupõrget loomaga ega kontrolli autot. "Kõige sagedamini sõidab auto sellistel puhkudel teelt välja, vastu puud, paiskub ümber või väljub vastassuunavööndisse," tõdes kindlustusandja.

Liiklusõnnetuste vältimiseks soovitab Nikolajev autojuhtidel hoida pikivahet ja arvestada sellega, et loomad tajuvad kiirust oluliselt halvemini kui inimesed. "Kui märkate teel looma, vähendage kiirust või peatuge, et loom saaks teelt eemale liikuda. See vähendab ka tõenäosust, et segaduses loom liigub ettearvamatult," ütles kindlustusandja.