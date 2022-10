ERM ootab igaühe fotot oma isast

Teisele „Minu isa“ näitusele on oodatud kõikide isade fotod. Isad nii puhkehetkel kui mõnd tööd tegemas, isad nii reisil olles poseerimas kui lastega hullamas. Ehk oodatud on fotod, kus on tabatud isade igapäevaelu. ERM trükib saadetud faili A4 mõõtu fotoks, mis jõuabki näitusele.