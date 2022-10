Elektrigeneraatorite buum: inimesed ostavad elektrikriisi hirmus generaatoreid

„Elektrigeneraator on võimalus elektrikatkestuse ajal tagada oluliste elektriseadmete töötamine. Selleks, et generaatorist niigi kriitilisel hetkel hoopis õnnetus ei sünniks, peab selle paigaldamisel ja kasutamisel silmas pidama ohutusreegleid. Kõige olulisem on läbi vaadata tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhis,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve ekspert Heikki Rajalo.

“Väga oluline nüanss on vingugaasiga seonduv. Kui sisepõlemismootor töötab, siis eralduvad heitgaasid, mis sisaldavad ka vingugaasi ja see on äärmiselt ohtlik. Seetõttu tuleb väga hoolikalt läbi mõelda, kuidas tagada heitgaaside välja juhtimine nii, et need akende või ventilatsiooniavade kaudu tagasi tuppa ei satuks. Hoolimata sellest, kui hoolikalt on läbi mõeldud heitgaaside ruumist välja juhtimine, soovitame siiski koos generaatoriga soetada ka vingugaasiandur ja loomulikult on mõistlik hankida nutikas andur, mis vingugaasi kontsentratsiooni tõustes mitte lihtsalt helisignaali ei anna, vaid edastab info ka reageerijatele,” ütles G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Siseruumidesse generaatori paigaldamisel tuleb jälgida, et seade oleks piisavalt kaugel seintest, teistest seadmetest ja kütusemahutist ning paigaldatud omaette tuletõkkesektsiooni.

“Lisaks tuleb mõelda ka sellele, kus ja kuidas hoiustada kütusevarusid. Ühtlasi on oluline, kuidas on planeeritud generaatorist elektri jõudmine seadmetesse. Elektriühendused generaatori ja hoone elektrisüsteemi vahel peab tegema elektrialal kompetentne isik. Kui kasutatakse pikendusjuhet, siis see tuleb enne kasutamist alati hoolikalt lahti rullida, vastasel juhul tekib trafo-efekt. See tähendab, et kui vool jookseb rullis juhtmest läbi, kuumeneb juhe üles ning võib minna põlema. Samuti tuleb jälgida juhtme ristlõike läbimõõtu. Üldjuhul müüakse ja kasutatakse majapidamistes pikendusjuhtmeid ristlõikega 1,5 ruutmillimeetrit, mida võib koormata maksimaalse võimsusega 3 kW,“ selgitas Pärjala.