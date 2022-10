«Mingi hetk tundsin, et ei taha enam mängida. Mängimine ei tundunud ühel hetkel enam põnev ega motiveeriv ja ma ei tahtnud ses suhtes lati alt läbi minna ja kellelegi valesid lootusi tekitada,» selgitas ta. «Mul peab olema mingi suurem motivaator. Selge see, et oleksin võinud veel mitu aastat nii-öelda tiksuda, vigastusest suutsin ma jalad uuesti alla saada ja selle taha mängimine ei oleks jäänud. Eelmisel aastal saadud vigastusest väljatulek oli samuti motivaator ja sellest suutsin samuti välja tulla, aga edasi enam suurt isu polnud. Mingit vaheaastat ma ei tee, see on lõplik otsus.»