Ambla kandi inimesed muretsevad teenusteta jäämise ja ääremaastumise pärast

«Viis aastat on olnud Järva vallale edukad. Isiklikult valmistab head meelt, et inimesed igal tasandil on ühiselt pingutanud, et uus vald edukalt käima lükata,» ütles Toomas Tammik ja lisas, et enne ühinemist polnud ka toonasel maavanemal uude valda usku. «Oleme tõestanud vastupidist, oleme toimiv ja edumeelne vald.»