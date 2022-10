Paidelane hakkas ilvesele kasuemaks

Toby on hästi koolitatud ning otsis oma endises kodus inimestega kontakti ja lähedust. «Toby, tema õde, ema ja isa magasid öösiti lausa perenaise ja peremehe kaisus. Päeval mängisid koerte ja kassidega ning kõik koos käisid ka traksidega jalutamas,» teadis Võsujalg öelda.

See kõik ei pruugi muidugi nii jääda. «Ilves on ikkagi jõhkra karakteriga loom ja kiskja suure algustähega. Praegu on ta sellises pubekaeas ja kompab oma piire. Niisama nunnutada teda enam ei saa. Ta hakkab juba trakside panekulgi peremehele vastu ja parem on seda teha kahekesi koos. Toby näitab oma iseloomu ja näksab või äsab käpaga kohe, kui midagi ei meeldi,» selgitas Võsujalg.

Nii Eino Roosioks kui ka teda abistav Virge Võsujalg kasvatavad Tobyt vastavalt tema loomusele. «Suurim erinevus loodusest päästetud kiskjatega on see, et Tobyt ei õpetata murdma ega elusat toitu sööma. Ta pole seda kunagi teinud ega hakkagi tegema,» rõhutas Võsujalg, kellel on väikekiskjatega palju kogemusi ning oma teadmistega on ta Roosioksale suureks abiks.

Võsujalg ütles, et kuna ta on ilvese saamisloos suurt rolli mänginud ja loomaga küllalt palju tegelenud, siis on Toby esialgu leplik ka tema suhtes. «Eks näis, kuidas edasi läheb,» lisas ta.

Virge Võsujala ütlust mööda on Eesti metsloomaühingu üks eesmärke metsloomi ja linde lastele tutvustada, et lapsed kasvaksid hoolivaks ja abivalmiks nende suhtes. «Nii võtsime ka Toby ühte Harjumaa lasteaeda kaasa ja rääkisime temast lastele,» lausus ta. «Seda sugugi mitte võtmes, et see on nunnu kiisu, vaid pigem ikka hoiatavalt, kuidas tuleb käituda, kui metsas ilvest kohtad või haige loom sinu koduhoovile tuleb, mida on mitu korda juhtunud.»