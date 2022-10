Türi võimuliit plaanib toime tulla vähemate juhtidega

Türi vallavanem teatas esmaspäeval, et paneb 9. novembrist ameti maha, kuid vallas jätkab tööd koalitsioon, mille moodustavad edaspidi valimisliit Tulevikuvald Türi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja vallavolikogu liige Andrus Eensoo.

Opositsiooni kuuluva valimisliidu Koduvald Türi esindaja Pipi­-Liis Siemann sõnas, et kui koalitsioon võttis volikogu eelmisel istungil vallavolikogu esimehe Maarja Brause maha, kuid ei suutnud uut esimeeest valida, siis oli see selge märk sellest, et võimuliidus puudub ühtsus.