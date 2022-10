Tikupoisi söögikoht paneb püsti miljon eurot maksva tuuliku

Tikupoisi omanik Urmas Johanson ütles, et kui ta eelmise aasta detsembri eest 17 800 euro suuruse elektriarve kätte sai, oli raske uskuda, et energia on nii kalliks läinud. 2021. aasta detsembris oli elektriarve 4400 eurot. «Me ei suuda siin inimestele nii palju kohvi müüa ega süüa valmistada, et selliseid arveid tasuda. Oli kohe selge, et nüüd tuleb midagi muuta,» lausus ta.