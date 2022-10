Baltimaade suurim toiduainetööstuse katlamaja kerkib Paidesse

Kuigi piimatööstuse katla­maja opereeriva Adven Eesti projektide direktor Priit Tiit ütles, et ettevõte varustab toasoojaga näiteks Rakvere või Põltsamaa linna, aga Paides sellele turule sisenemise kavatsust ei ole ja keskendutakse E-Piima piimatööstuse auruga varustamisele.

Üle kümne miljoni eurone investeering, mis on Adveni suurim toiduainetööstuse ettevõtte tarvis rajatud katlamaja Baltimaades, võimaldab juustu ja vadakupulbri valmistamiseks toota auru 45 tonni tunnis. «Kui midagi sellist Eestist veel otsida, siis vahest Rakvere lihakombinaat on võrreldav, samas teiste suuremate piimatööstuste katlamajad on oma kolm korda väiksemad,» lausus Tiit.