Selgusid Türi valla kaasava eelarve tulemused

Kokku oli kehtivaid hääli 852 mis on mõnevõrra rohkem kui viimasel kolmel aastal. Kaasava eelarve komisjoni esimees Kati Nõlvak tõi välja, et kui varasematel aastatel on võistlustules olnud 10 ideed, siis sel aastal said kodanikud hääletada viie idee vahel. „Kui viimasel kolmel aastal on häälte arv olnud 830 ringis ning need on jagunenud 10 idee vahel, siis seekord on statistiliselt ühe idee kohta hääletajaid kaks korda rohkem," rõõmustas Nõlvak.