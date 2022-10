Opositsioon nõuab Türi vallavanemalt aru

Valimisliidu Koduvald Türi liikmed andsid teada, et nad on järjekindlalt juhtinud Türi vallavanema Ele Ennu ja vallavalitsuse tähelepanu probleemidele õiguspärase vallajuhtimise ja toimingute tähtaegadest kinnipidamise osas. Kahjuks puudused Türi valla juhtimises jätkuvad ning üha tihemini pöörduvad kodanikud volikogu liikmete poole, et avaldada pahameelt valla ebakvaliteetse juhtimise pärast. "Seetõttu palume Türi vallavanemalt kirjalikke vastuseid järgmistele küsimustele," seisab avalduses.