Algasid Sillaotsa kalmistu laiendamistööd

Paide linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Mait Grigorjevi sõnul on tänaseks linn kalmistut laiendanud ligi 700 m2. "Laiendamine toimub etapikaupa lääne ehk Tarbja suunal. Järgmisel aastal töödega jätkame."

Paide abilinnapea Karl Jakobsoni hinnagul on tegemist väga vajalike töödega. "Investeeringuna polegi tegemist kõige suurema ettevõtmisega, ent inimesed on juba ammu seda oodanud, sest praegusel kalmistualal matmiskohti napib."

Linna eesmärk on suurendada surnuaeda veel 20 000 m2 võrra. Tänased laiendustööd on maksma läinud ligi 10 000 eurot. Sillaotsa kalmistu suurus on hetkel ligi 5 ha. Uuele osale matmisi toimunud veel ei ole.