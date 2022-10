Piimakokteilid kuuluvad nüüdsest ainuomaselt Järvamaale

SA Järvamaa esitas Patendiametile taotluse „pokteili" kui sõna- ja kaubamärgi omastamiseks mais 2022 ja sai suve lõpus positiivse vastuse nii kaubamärgi kui ka sõnamärgi kinnitusega. Pokteil kuulub kaubamärgina piimatoodetest valmistatud toodete klassi. Kaubamärgitunnistus (61536) tõendab, et pokteil on kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud ja õiguskaitse kehtib kümme aastat. Seega kuulub see nüüd SA Järvamaale.