Koostöös naabritega on valmimas Kahala kergliiklustee

Juba siis, valdade ühinemise järgselt, tundsid Kahala küla elanikud muret oma laste ohutu koolitee pärast ja lapsi, kes Kahala piirkonnast ligi kolme kilomeetri kaugusele Võhmasse kooli käisid oli siis ja on kuni tänaseni mitmeid. Seda suurem on rõõm tõdeda, et peagi on saamas valmis see 15 aastane võlg Kahala küla elanike ees ja seda koostöös Põhja-Sakala vallaga.