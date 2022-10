Kultuurikeskuse sünnipäevapeo vedasid käima noored muusikud

Et Paide muusika- ja teatrimaja (endise Paide kultuurikeskuse) keldrikorrusel asuvast stuudiost on aastate jooksul tuule tiibadesse saanud nii mõnigi tuntud kollektiiv – näiteks Paradoks, Ans. Andur ja Nevesis, siis on peoõhtul võimalik laval näha ka Paidega seotud meelelahutajaid. Kontsertprogrammis astuvad üles Janno Reim ja Stanislav Bulganin ning Paide Teatri näitleja Johannes Sepping stand-up kavaga.