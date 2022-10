Transpordiameti tõuksikampaania pälvis selge sõnumi auhinna

„Elektritõukerattad osalevad meie igapäevases liiklusruumis ning nagu uute asjadega tihtipeale selgub, vajame ka uusi reegleid, et ohutult koos eksisteerida. Selleks, et nõuded ja soovitused parimal moel liiklejateni jõuaksid, tuligi anda need edasi nii selgelt ja lihtsalt kui võimalik,“ lausus Transpordiameti meediakampaaniate juht Kerstin Kolmann.