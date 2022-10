Tallinnas selgusid maailma parimad noored maastikuehitajad

„Loodetavasti need sajad noored, kes võistlust messihallis külastasid ja noorte meistrite käe all valminud näidisaedu nägid, said innustust ning ehk ka inspiratsiooni tulevikus eriala valimiseks. Tahan kindlasti kiita ja tunnustada meie kutseõpetajaid ja eksperte, kes meie õppurid on maailmatasemele koolitanud. Samuti väga suur tänu Harno kolleegidele, kutseõppeasutustele, ettevõtetele, kohtunikele – kes selle võistluse korraldamise on võimalikuks teinud,” rääkis Vinter-Nemvalts.