Raamatukoguhoidjaid märgati tähtsal konkursil

Nominentide seas on ka järvalasi- Astrid Karpender (Türi Raamatukogu), Marko Männik (Järva Vallaraamatukogu raamatukogubuss) ja Tiia Tuisk (Käru Raamatukogu).

Parimat maaraamatukoguhoidjat on Eesti maakondades valitud juba 22 aastat ning see nimetus antakse just sel aastal raamatukogutöös ja oma piirkonnas ka muudel aladel silmapaistnud olulise tegevuse eest.