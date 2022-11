Teadmised rahast on muutunud majanduslanguse valguses kriitiliselt oluliseks

See, et edukad Eesti investorid ja ettevõtjad huvilistele rahatarkust õpetamas käivad, on üldjuhul tavapärane. Tähelepanu väärib aga asjaolu, et viimaste aastate kriisidega kaasnenud ettearvamatus majanduses on muutnud teadmised rahast kriitiliselt tähtsaks, mistõttu on huvi finantskirjaoskuse kasvatamise vastu kasvanud kordades.

Käesoleval sügisel, kus kõrged laenuintressid, inflatsioon ja majanduslangus on aktuaalseks muutunud, on rahateemalised esinemiskutsed ja õppematerjal nii koolides kui ka vanemate põlvkondade seas eriti populaarseks muutunud. “Kui tippinvestorite teemaks on praegu pigem küsimus, kuhu oma raha karuturul paigutada või kust see kasvavateks arveteks välja võluda, siis usun, et neidsamu põhimõttelisi teadmisi võiks vabalt käsitleda ka kooli viimastes klassides õppekavade raames. Et noor ei peaks tulevikus oma säästudega praktikas õppetunde saama, vaid oskaks siis juba oma teadmiste põhjalt kasulikke otsuseid teha,” hindab tuntud investor, noorte koolitaja ja mitmete rahateadmistega seotud õpikute autor Jaak Roosaare.