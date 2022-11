Värske haridussüsteemi välishindamise aastaraamat heidab pilgu möödunud õppeaastale ja tulevikku.

Kogumiku eessõnas tunnustab minister Tõnis Lukas haridusinimesi, kes viimaste aastate keerulistes oludes on näidanud suutlikkust tulla toime kiiresti muutuvate olukordadega ja valmidust tegutseda nii, et kõigi laste areng saaks igakülgselt toetatud. Minister möönab, et eesmärk minna lasteaedades ja koolides üle täielikult eestikeelsele õppele nõuab lähiaastatel kõigi ühist koostööd ja pingutust.