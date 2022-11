Kasvata heategevuse mahtu kasutades makseterminale

Keila Lions klubi on valinud selle hooaja üheks heategevuslikuks eesmärgiks aidata Keila 9 lapselisest perest pärit andekat noort viiuldajat Ann Meeta Teppot, kes on pühendunud klassikalisele muusikale ning kes on ka eeskujuks oma õdedele- vendadele, kes samuti kõik klassikalisele muusikale pühendunud on.

Ann Meeta on on õppinud välismaal ja musitseerinud Euroopa Liidu Noorteorkestris, hetkel on ta lõpetamas magistrantuuri Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias. Sel suvel, kui ta naasis Saksamaalt tagasi Eestisse, pidi ta tagastama laenuks saadud viiuli. „Professionaalsele muusikule on eluliselt tähtis mängida enda tasemele vastava ja sobiva instrumendiga. Seega otsustasime klubi liikmetega Ann Meeta toetuseks asuda korraldama erinevaid tuluüritusi, mis aitaksid tal soetada isikliku viiuli. Tõttöelda õnnestus Ann Meetal juba leida väärika ajalooga suurepärane viiul ja seda kokkuleppeliselt järelmaksuga. Nüüd siis püüame talle abiks olla igakuiste maksete tasumisel. Uudishimulikele teadmiseks, et Prantsusmaalt pärinev viiul valmistati aastatel 1750-1780 ning on suurepärases konditsioonis ja imelise heliga. Müügitehing sõlmiti vägagi hea hinnaga ehk 15 000 euroga,“ rääkis Keila Lions klubi president Ranno Rüütsalu.