Esitatud õpilaste iseloomustused vaatas läbi ja tegi otsuse 4liikmeline komisjon, koosseisus Riina Hiob, Reelika Lepik, Anneli Eesmaa ja Kati Nõlvak. Laureaadi valik oli üksmeelne - Marta-Ann Grossfeldt on mitmekülgne tüdruk, kes paistab silma nii koolis kui väljaspool kooli, on organiseerimisvõimaline ja vastutustundlik noor. Ta kuulub Järva valla noortevolikokku ning on panustanud rahvusvahelise noortepäeva korraldamisse. Tema iseloomustuses võis leida nii kogukondlikku kui rahvusvahelist mõõdet.