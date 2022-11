Mundrikandjad punusid purjutajate ja kihutajate püüdmiseks niivõrd tiheda võrgu, et pääsejaid ei olnud

Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Kaspar Kõiv kinnitas, et p olitsei kontrollis eile Järvamaal autojuhtide kainust. "Päevase ajal tegime seda pisteliselt erinevates kohtades üle maakonna ning õhtul Reopalus," täpsustas ta. "Jõudsime ära kontrollida 912 juhti. Tuvastasime, et pärast alkoholi tarvitamist oli rooli istunud kaks mootorsõiduki juhti."

Mõlemad joobetunnustustega juhid väitsid, et olid alkoholi tarvitanud eelmisel päeval, ent see vabandus tundub välijuhi arvates kahtlane kui ka pea ööpäev hiljem on inimene endiselt joobes.