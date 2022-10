Uus linnapea astub ametisse pingelisel ajal

Paide linnavolikogu ametisse valitud linnapea Kulno Klein ei varjanudki, et astub ametisse pingelisel ajal, kus tuleb kiiresti tegutseda, et seada kuuga tasakaalu eelarve ja seejärel tagada majanduslik stabiilsus. «Aasta jooksul on Paides olnud juba kolm linnapead ja see pole hea. Me vajame püsivust,» ütles ta.