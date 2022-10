Südamlik saatesari tutvustas Koerus elavat kunstnik Viktorit

Viktor Novikov on andekas, pühendunud ja väga produktiivne kunstnik, kes peamiselt tegeleb kujukeste voolimisega. Valdavalt voolib ta sõdureid, keda on terve armee jagu. Viktori jaoks on voolimine loominguline väljendus ning tema poolt valminud erinevates auastmetes ja varustusega sõdurid mehe kinnitusel Eestit kaitsvast armeest. Lisaks voolimisele juba lapsena skulptoriametist unistanud Viktor ka joonistab, kuid viimane on pigem kõrvaltegevus.