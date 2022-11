Musta kassi kuu lõppes edukalt - algab seeniorkoerte kuu

“Meil on hea meel, et aina enam teadvustatakse, et looma ei tohiks valida karvavärvi järgi ja et must kass ei too endaga kaasa ebaõnne. Kampaania aitas koju ka mõned väga pikaaegsed varjupaiga asukad. Oktoobri esimesel päeval leidis kodu süsimust Ninja, kes oli lootusrikkalt enda inimest oodanud 548 päeva ning kampaania viimasel päeval kolis enda uude koju must kass Kusti, kes oli varjupaigas elanud lausa 699 päeva,” selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.