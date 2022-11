Kultuuriminister Piret Hartman: kui kaob kohalik kultuur, kaob ka kogukond

„Väikeses riigis, nagu Eesti, on tähtis, et lisaks suurtele keskustele püsiks elu ka maapiirkondades ja äärealadel. Kõigil inimestel, olenemata elukohast, peab olema ligipääs kultuurile. Oluline on, et kohaliku tasandi otsustajad oleksid teadlikud – kultuur ei ole kulu, vaid investeering. Mõistan, et tänane olukord ei ole lihtne, kuid kui ei ole kohalikku kultuurielu, ei ole ka kogukonda,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Eesti Rahvamajade Ühingu esindajad avaldasid muret, et kohalikke kultuurikorraldajaid koondades ja rahvamajasid sulgedes ei kaasata valdkonnas töötavaid inimesi ning ei analüüsita süvitsi muudatuste mõjusid. Kohtumisel rõhutati, et otsustajad peavad teadma, mis on ümberkorralduste eesmärk.

„Kohalikku kultuuritööd ümber korraldades ei tohi unustada inimesi – muudatused peavad olema läbimõeldud ning tehtud kaasates kohalikke kultuuritöötajaid. Rahvamajade võrgustik katab kogu Eestit, see on meie kultuuriline vereringe,“ ütles ühingu juhatuse esinaine Ülle Välimäe.

„Kohalike omavalitsuste tulubaas peab kasvama, et võimaldada kultuuri rohkem panustada. Samuti on oluline tulla kohalikele omavalitsustele appi nüüd seoses kasvavate kuludega. Loodan et valitsuspartnerid mõistavad omavalitsuste keerulist olukorda ning riigihalduse minister pakub omalt poolt välja täiendavaid lahendusi, mis aitaksid leida tõusnud energiahindadele leevendust ning tagada kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse,“ lisas kultuuriminister.