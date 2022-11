Euroopa gaasihoidlad on nii täis, et osa LNG laevu ootab merel

Nagu varasematel nädalatel märgitud, jätkub Venemaa energiakandjate eksport sanktsioonidest hoolimata. Hiina importis septembris Venemaalt rekordkoguse veeldatud maagaasi ja terase tootmiseks vajalikku kivisütt. Alates sissetungist Ukrainasse, on Hiina ostnud Venemaa käest enam kui 50 miljardi euro eest energiatooteid. See aga ei tähenda, et Venemaa energiasõjas võitjaks kerkib. Kuigi lähivaates on Euroopa olukord keeruline, prognoosib rahvusvaheline energiaagentuur (IEA) pikas perspektiivis suuremaks kaotajaks Venemaad ennast. Peamiseks põhjuseks asjaolu, et Euroopaga aastakümnete jooksul ehitatud ja mõne kuuga ilmselt jäädavalt purustatud suhteid ei ole võimalik asendada kaubandusega Aasia suunal ning Venemaa fossiilkütuste eksport ei naase mitte kunagi 2021. aasta tasemele. Ühtlasi tähendavat Venemaa teod, et maagaasi nõudluse kiire kasv on lõppenud, märkis IEA.