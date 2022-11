Narko.ee anonüümne tugiliin on küsimustele ja muredele avatud

„Sellise anonüümse tugiliini vajadus oli olemas juba mõnda aega, mul on hea meel, et lõpuks oleme selle võimaluse loonud,” kommenteeris TAI narkomaania ja nakkushaiguste keskuse juht Aljona Kurbatova. „Narkootikume tarvitava inimese jaoks on äärmiselt oluline, et ta kuulatakse hinnangutevabalt ära ning ta jõuaks konkreetse nõuande või abini tagajärgi kartmata või mureta avaliku halvakspanu pärast.”