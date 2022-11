Elron: tähelepanematus liikluses on sel aastal tekitanud 59 eluohtlikku olukorda

Enim tähelepanematusest tingitud ohuolukordi on statistika järgi registreeritud Harjumaal, sh Tallinnas, Ida-Virumaal Narvas, Järvamaal, aga ka Lääne-Viru maakonnas, sh just Tapa läheduses. Mõnevõrra vähem on olnud ohuolukordi mujal piirkondades, kuid Elroni ohutusjuhi sõnul on probleem siiski üle-Eestiline.

„Elroni pardasalvestuste väljavõtted ja pealtnägijatelt kogutud info on näidanud, et lastega tekkinud ohuolukorrad on tingitud tähelepanematusest ja kiirustamisest. Liiklusohutuse seisukohast ei veenduta rongi lähenemises või hinnatakse rongi kiirust ja vahemaad valesti. Raudteed ületades tuleb alati jalg- ja tõukerattalt maha tulla ning vaadata alati vasakule- ja paremale veendumaks, et rongi ei lähene. Rong laseb alati ka ülekäigule lähenedes ning peatusest väljudes või sellele lähenedes signaali – et seda kuulda tuleb raudteed ületades kindlasti ka kuulata, ega rongi ei lähene. Seega, liikluses osaledes ei tohiks kanda kõrvaklappe või kapuutsi, mis liiklushelisid summutavad ning tähelepanu hajutavad,“ selgitas Elroni ohutusjuht.

Ohutusjuht lisas, et sõidukite ohuolukorrad on suuresti tingitud liikluseeskirjade rikkumisest. „Raudtee ülesõidule lähenedes ei vähendata sõiduki kiirust, ei peatuta ega veenduta, et rongi ei lähene. Pardasalvestustest ilmneb, et mõned sõidukijuhid isegi on kiirendanud enne raudteeülesõitu, pannes end ja oma kaasreisijaid väga suurde ohtu,“ nentis Aosaar.

Elron paneb inimestele südamele, et iga täiskasvanu liikluskäitumine on eeskujuks lastele, aga ka teistele liikluses osalejatele. Ohuolukordade tekitamine mõjutab sügavalt nii pääsejat, aga ka rongireisijaid ja vedurijuhti.