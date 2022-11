Need majaomanikud, kes kompostri saamiseks soovi avaldasid, said kutse minna sellele järgi 1. või 3. novembril.

1. novembril aga saatis vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist välja uue kirja, kus öeldud, et biojäätmete kompostrite tarnija teatel on osa kompostreid on Leedu laos kinni ja jõuavad Türile alles 4. novembril. Seega 3. novembril kompostrite jagamist ei toimu. Teisipäevase seisuga oli Türil Viljandi tn 20 asuvates ruumides välja jagamiseks ootel 175 kompostrit ning sel päeval neile järgi läinud eramuomanikud said tellitud kompostrid ka kätte. Kompostreid jagatakse veel 4. novembril kell 13 -17 ja 7. november kell 16 -18.