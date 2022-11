Maakonna suurpeole tullakse ka Hiiumaalt ja Rakverest

Peo projekti- ja kunstilise juhi Marika Kuusiku sõnul on külaliskollektiivide rohkus väga tervitatav. „See seab korraldajatele suure vastutuse, sest soovime jätta oma peost suurepärase mälestuse. Kindlasti on see reklaam Järvamaale ja ka Paidele. Peame koos mõtlema, mida veel saame oma külalistele pakkuda, et see teekond Eestimaa südamesse ei jääks ainsaks korraks. Teise külje pealt annab nii kooride kui tantsurühmade rohkus ka meie oma kollektiividele tõelise suure peo tunde. Eriti oluline on see tunne lastekollektiividele, kes kannavad edasi meie traditsioone,“ on Kuusik rõõmus.